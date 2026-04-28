Die Inflationserwartungen der Konsumenten in den Euro-Ländern sind im März wegen der stark gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Krieges nach oben geschnellt. Im Durchschnitt rechnen sie in den kommenden zwölf Monaten mit einer Teuerungsrate von vier Prozent – das ergab eine Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Februar lag dieser Wert noch bei 2,5 Prozent.

Die Konsumenten rechnen auch auf mittlere Sicht mit einer erhöhten Inflation. In den kommenden drei Jahren rechnen sie mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate von drei Prozent. Im Februar waren sie lediglich von 2,5 Prozent ausgegangen. Die EZB strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Im März lag sie mit 2,6 Prozent bereits deutlich darüber, im Februar mit 1,9 Prozent dagegen darunter.

EZB-Ratssitzung am Donnerstag

Im Spannungsfeld von Inflationsgefahr und Konjunkturrisiken infolge des Iran-Krieges muss die EZB ihren Zinskurs neu abstecken. An den Finanzmärkten wird für die EZB-Ratssitzung am Donnerstag zwar eine weitere geldpolitische Pause erwartet. Doch auch wenn der Leitzins bei 2,0 Prozent verharren sollte, wird der Auftritt von EZB-Chefin Christine Lagarde nach dem Ratstreffen mit Spannung verfolgt. Sie hat die Handlungsbereitschaft der Zentralbank immer wieder betont. Und ein Zinsschritt nach oben auf der übernächsten Sitzung im Juni gilt unter Experten durchaus als eine Option. Doch steckt die EZB in einem Dilemma, da sie mit einer strafferen Geldpolitik zwar den Preisauftrieb dämpfen, aber im schlimmsten Fall auch die bereits angeschlagene Konjunktur abwürgen könnte.

„Auswirkungen des Iran-Krieges immer sichtbarer“

„Die Auswirkungen des Iran-Krieges werden in der Eurozone immer sichtbarer“, meint Eckhard Schulte, Vorstandschef des Vermögensverwalters MainSky Asset Management. Die jüngsten Konjunkturdaten sollten der EZB aus seiner Sicht klar zeigen, dass der Energiepreisschock bereits ohne Zinserhöhung die Binnennachfrage dämpfe und damit perspektivisch auch die Inflation.