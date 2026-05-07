Es begann 2021 mit einem Plan: „In einer geselligen Männerrunde hatten wir uns überlegt, den Segelschein zu absolvieren“, erinnert sich Thomas Reinhardt-Kleinschuster. Gesagt, getan: Es folgten viele gemeinsame Segel-Turns mit Freunden in kroatischen Gewässern und 2024 die offizielle Gründung des Vereins „Die Seeteufel“, der mit vier Mitgliedern startete und heute 59 Köpfe zählt.

Am Hafensimulator mit VR-Brille kann man seine Fertigkeiten auf See trainieren © KLZ / Katharina Lagler

Was sie alle eint: Die Sehnsucht nach dem Meer. Denn um dem Verein anzugehören, muss man nicht unbedingt ein Schiff steuern können. „Wir freuen uns über alle, die unseren Verein unterstützen. Es genügt schon, volljährig zu sein und das Meer zu lieben.“ Für Reinhardt-Kleinschuster bedeutet das Segeln Freiheit: „Wenn ich am Boot stehe, kann ich einfach abschalten“, so der 46-jährige Polizist. Er ist überzeugt: „Wer sich mit dieser Leidenschaft identifiziert, kommt nicht mehr davon los.“

Am 9. Mai eröffnet der Gleisdorfer Segelverein sein neues Vereinslokal in der Neugasse © KLZ / Katharina Lagler

Skipper zum Mieten

Die Seeteufel treffen sich aber nicht nur monatlich auf ein gemeinsames „Ankerbier“ in ihrem neuen Vereinslokal in Gleisdorf, das sie im Jänner inoffiziell bezogen haben und dieses Wochenende eröffnen (siehe Info-Box), sie stechen auch gemeinsam – hauptsächlich in Dalmatien (Kroatien) - in See und wollen anderen die Faszination näherbringen.

Obmann Thomas Reinhardt-Kleinschuster (r.) und Stellvertreter Christian Fuchs leiten die „Seeteufel“ © KLZ / Katharina Lagler

„Man kann Skipper aus unserer Mannschaft samt Booten buchen, etwa für Familienurlaube, Polter- oder Freundesgruppen“, verrät Reinhardt-Kleinschuster, der in Kirchberg an der Raab lebt. Mehrere solcher Reisen werden pro Jahr vom Verein organisiert und durchgeführt - genau auf die Wünsche der Kundschaft abgestimmt: Wohin soll’s gehen? Baden oder eher Sightseeing? Katamaran oder Segelboot? Wer selbst am Steuer stehen darf und möchte, kann sich über die Seeteufel auch nur einen passenden Untersatz mieten. Dank einer Kooperation mit Pitter Yachting aus Hartberg agiert der Verein nämlich auch als Charteragentur, die auf Boote in ganz Europa zugreifen kann.

Der Verein zählt 59 Mitglieder, man trifft sich regelmäßig im Vereinslokal © KLZ / Katharina Lagler

Schnell mal auf Meer mit VR-Brille

Wenn die Sehnsucht in der Oststeiermark besonders groß wird, kann der Hafensimulator Abhilfe schaffen. Ein Podest, ein Steuerrad und eine VR-Brille ist alles, was es braucht, um sich für einige Minuten an die Küste zu beamen. Mit Meeresrauschen in den Ohren lässt sich die salzige Seeluft schon fast erschnuppern. „Wir sind der erste reine Segelverein in Österreich mit einem solchen Simulator“, sagt der stellvertretende Obmann Christian Fuchs aus Gleisdorf.

Damit lassen sich aber nicht nur Urlaubsgefühle aktivieren, sondern vor allem Fertigkeiten trainieren. Wetterverhältnisse, Wind und andere Parameter lassen sich einstellen, sodass man Manöver ausprobieren kann, ohne ein echtes Risiko einzugehen. „Der Simulator verhält sich genau so, wie es ein Schiff am Wasser echt tun würde“, weiß Reinhardt-Kleinschuster.

Auch in anderen Bereichen organisieren die Seeteufel laufend Weiterbildungen. Gemeinsam mit Partnern gibt es etwa Wetterworkshops („Wenn man weiß, wie, liest man das Wetter wie ein Buch“) und spezielle Erste-Hilfe-Kurse („Da lernt man etwa, wie man Wunden vernäht. Auf See kann es Stunden dauern, bis man zu einem Arzt kommt.“). So lässt sich die Sehnsucht etwas lindern und die Zeit sinnvoll nutzen, bis es endlich wieder heißt: „Leinen los und Schiff ahoi!“