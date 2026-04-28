Seit März dieses Jahres ordiniert Clemens Schöffl als Wahlarzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten in der Weizer Straße in Gleisdorf. Da er auch als Facharzt auf der Universitätshautklinik Graz tätig ist, bietet er Abendtermine und gelegentlich auch Termine am Samstag an.

Clemens Schöffl ist als Wahlarzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Gleisdorf tätig © Laura Schaffelhofer

Neben Standarduntersuchungen wie Muttermalkontrollen hat sich der 37-Jährige auf operative Dermatologie, etwa die Entfernung von Tumoren spezialisiert.

Nach den ersten Wochen in Gleisdorf zeigt sich der gebürtige Oberösterreicher sehr zufrieden: „Der Bedarf ist groß, das Einzugsgebiet ist riesig. Die Patientinnen und Patienten kommen teilweise aus der Südsteiermark oder auch aus dem Mürztal.“

Dass sein Fachgebiet so gefragt ist, führt er auf den demographischen Wandel zurück: „Die Menschen werden immer älter und Hautveränderungen nehmen im Alter zu.“

STEP GmbH feierte 30 Jahre Pioniergeist in Gasen

Ihr 30-jähriges Bestehen feierte unlängst die STEP GmbH mit rund 170 Gästen im Mehrzwecksaal Gasen. Begleitet von der Sonnberg Musi und einem regionalen Buffet stand vor allem die Erfolgsgeschichte des Unternehmens im Mittelpunkt.

1996 von Geschäftsführer Rudolf Peßl als Ein-Mann-Betrieb gegründet, entwickelte sich die Firma zu einem wichtigen Arbeitgeber und Partner in den Bereichen Alternativenergietechnik, Elektrotechnik, Engineering, Montage sowie Schalt- und Prozessschrankbau.

Gemeinsam mit 170 Gästen zelebrierte die Firma STEP GmbH in Gasen ihr 30-jähriges Bestehen © Markus Schwaiger

Mit einem zweiten Standort in Kapfenberg ist das Unternehmen heute weit über die Region hinaus tätig. Als Vorreiter setzte STEP früh auf erneuerbare Energien. Bereits 1999 entstand unter Peßls Leitung die erste offizielle Windkraftanlage der Steiermark.

Für seine Verdienste wurde er mit der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde Gasen ausgezeichnet. Auch die Wirtschaftskammer Steiermark würdigte das Jubiläum mit einer Ehrenurkunde. Mit dem Einstieg von Sohn Gabriel ist auch die Nachfolge gesichert: In den nächsten fünf Jahren führen Vater und Sohn das Unternehmen gemeinsam.