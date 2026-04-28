Bei Beatrice Mild-Fuchs merkt man gleich, sie verdient mit ihrer Selbstständigkeit zwar ihr Geld, doch dahinter steckt mehr als ein Job, sondern eine Leidenschaft. Die Weizerin ist Interior-Designerin und gestaltet Räume ästhetisch und funktional durch Auswahl von Möbeln, Farben, Materialien, Beleuchtung und Dekoration. Sie nennt es „dem Raum ein neues Kleid anziehen.“

Ihre Kunden sind Bauträger, aber auch Private. So gestaltete sie etwa den kompletten Sanitärbereich der „Villa Schönbrunn“ (ein Wohnkomplex im Wiener Nobelbezirk Hietzing) oder setzt mit der Summer Gastronomie GmbH gerade ein Boutique-Hotel in der Südoststeiermark um. „Hier mache ich das Gesamtkonzept und arbeite schon das zweite Jahr dabei“, erzählt Mild-Fuchs.

„Viele Dinge, die das ästhetische Gesamtkonzept abrunden, müssen schon beim Rohbau berücksichtigt werden“, sagt Beatrice Mild-Fuchs © KLZ / Julia Kammerer

Manchmal, da ist sie bereits bei der Planungsphase von Projekten mit dabei, denn: „Viele Dinge, die das ästhetische Gesamtkonzept abrunden, müssen schon beim Rohbau berücksichtigt werden.“ Doch auch bei schon bereits bestehenden Objekten ist ihre Expertise gefragt. „Mit Farben, Proportionen und Möbeln kann man viel ändern“, meint die 39-Jährige, die eigentlich aus der Karosseriebautechnik kommt.

Bringt sie auch ihren persönlichen Stil, den Mild-Fuchs und ihr Mann im eigenen Haus am Landscha verwirklichten, mit in ihre Projekte? „Um zu verstehen, was der Kunde will, ist es wichtig zwischen den Zeilen zu lesen. Für mich sind das Haus und der Ort immer die Inspiration für den Menschen, der drinnen lebt“, sagt sie und meint: „Schöne Dinge planen können viele, aber es braucht auch das technische Verständnis. Es soll nicht nur gut ausschauen, es kommt auch darauf an, wie man den Raum nutzt.“

2020 kauften Mild-Fuchs und ihr Mann ein Anwesen am Landscha. Zwei Jahre stand das vermüllte Haus leer, ehe sie es von Grund auf sanierten:

Mild-Fuchs stellt sich auch ganz klar gegen das Vorurteil, eine Innenausstatterin können sich nur Menschen mit dem großen Budget leisten: „Meine Angebote sind immer individuell. Interior-Design ist nicht nur was für das XL-Tascherl.“

Auch einen Tipp hat sie parat, wie man das Zuhause optisch rasch aufwerten kann: „Die giftgrünen Waschlappen und die neonpinken Wettex zerschlagen jeden Raum. Weg damit“, sagt die 39-Jährige und lacht.

Eigenes Studio

Zu lachen hat sie jetzt gerade viel, denn nächste Woche steht ein großer Schritt an: Am Donnerstag (30. April) eröffnet die Weizerin ihr eigenes Studio in der Lederergasse in Weiz (ehemals Schuhgeschäft „La Martina“). Für Mild-Fuchs war klar: Ein Büro in Graz kommt nicht infrage. „Ich bin Weizerin und sehe die Leerstände in der Stadt.“

Und für alle, die sich jetzt fragen, warum es kein Foto vom Inneren des Studios gibt: Bis zur Eröffnung bleiben die großen Fenster abgeklebt. Denn auch in den Studioräumlichkeiten ließ die Interiordesignerin ihr Handwerk aufleben.