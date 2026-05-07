„Schön, dass wir uns auch einmal kennenlernen.“ So begrüßt Gerichtsvorsteherin Helene Sammt den Angeklagten, der an diesem Tag nicht freiwillig im Saal des Bezirksgerichts Judenburg sitzt, sondern von der Polizei vorgeführt wird. Er ist zu keinem der vorangegangenen Verhandlungstermine erschienen, auch nicht zu Untersuchungen beim Sachverständigen. Nun sitzt dieser ebenfalls im Saal, um offene Fragen zum Gesundheitszustand des Mannes zu klären. Die Verhandlung führt Richteramtsanwärterin Veronika Leitner-Kolb unter Sammts Anleitung.

Der Fall zieht sich bereits seit Monaten. Laut Anklage hat der Mann über einen Zeitraum von sechs Jahren entweder gar keinen oder nur unzureichenden Unterhalt für seine beiden Kinder bezahlt. Die Rückstände betragen rund 14.000 Euro für das eine, 12.000 Euro für das zweite Kind.

„Können Sie uns folgen, oder sind Sie beeinträchtigt?“, fragt Sammt zu Beginn. „Freilich“, antwortet der Angeklagte. Er gibt an, aktuell Leistungen vom AMS zu beziehen, zusätzlich bestehen Schulden in Höhe von etwa 40.000 Euro bei einer Bank. Vorstrafen liegen ebenfalls vor, zuletzt wegen gefährlicher Drohung, wofür ihn nun eine Haft erwartet.

Unterhalt? „Kann ich mir nicht leisten“

Warum er den Unterhalt nicht bezahlt habe? „Das kann ich nicht leisten.“ Er zahle nur das, was gepfändet werde. Gleichzeitig verweist er auf einzelne Geschenke an die Kinder, etwa einen Schreibtisch im Wert von rund 1000 Euro. „Das geht alles unter?“, fragt er verärgert. Sammt bleibt sachlich: „Weil Sie, wie jeder andere in Österreich, Unterhalt zahlen müssen für Ihre Kinder. Derzeit leistet der Staat für Sie Vorschuss.“

Sein beruflicher Werdegang ist lückenhaft. Seit 2020 hat er nur kurzfristig gearbeitet, ein halbes Jahr als Schlosser, wenige Monate als Lkw-Fahrer. Der Führerschein wurde ihm entzogen. Derzeit sei er arbeitslos. „Weil ich dazu nicht fähig bin“, sagt er und nennt eine Reihe gesundheitlicher Probleme: Epilepsie, ADHS, Depressionen und Alkoholabhängigkeit. Einen Entzug habe er absolviert, danach sei er rückfällig geworden. Auf Arbeitssuche sei er nicht. „Des brauch i ned, wenn ich nächsten Monat inhaftiert werde. Wer soll mich anstellen?“, fragt er. Auf seine Verwunderung, dass die Polizei ihn heute zur Verhandlung geholt habe, sagt Sammt trocken: „Sowas aber auch. Wenn Sie fünfmal nicht kommen, komisch.“

„Sie sollen ein Vorbild sein“

Der im Saal anwesende Sachverständige kann die gesundheitlichen Angaben nicht vollständig beurteilen. Er empfiehlt eine Abklärung durch einen Neurologen und Psychiater. „Meine drei epileptischen Anfälle vorgestern gehen unter“, wirft der Angeklagte ein. Sammt entgegnet, dass genau deshalb ein Fachgutachten notwendig sei: „Ich bin keine Ärztin.“

Die Richterin nutzt den Moment für eine Ansage: „Ziehen Sie den Haftaufschub nicht in die Länge. Wenn Sie noch einen Arbeitgeber finden, haben Sie die Chance auf eine Fußfessel. Nehmen Sie jede Hilfe in Anspruch, damit Sie Ihr Leben auf die Reihe bekommen. Sie sollen ein Vorbild sein für Ihre Kinder.“

Die Exfrau bestätigt, dass regelmäßige Unterhaltszahlungen nicht bei ihr ankommen, diese würden über offizielle Stellen abgewickelt. Gelegentliche Geldgeschenke und unregelmäßiger Kontakt zu den Kindern seien vorhanden, mehr aber nicht.

Am Ende steht eine weitere Verzögerung: Die Verhandlung wird vertagt, bis die notwendigen medizinischen Gutachten vorliegen.