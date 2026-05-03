Der Familienlastenausgleichsfonds, kurz „FLAF“, ist seit vielen Jahren Gegenstand von Begehrlichkeiten. Das gilt für Auszahlungen, für die Dotierung und insbesondere für die Herkunft der Mittel. Wenn die Debatte um Lohnnebenkostensenkungen losbricht, ist das Kürzel „FLAF“ nicht weit. Das zeigt sich auch dieser Tage. Grundsätzlich werden aus diesem Fonds, der vor mehr als 70 Jahren eingerichtet wurde, die wichtigsten Instrumente der Familienförderung in Österreich gespeist – von der Familienbeihilfe über das Kinderbetreuungsgeld bis hin zu Themen wie Fahrtbeihilfen und Schulbücher. Die Auszahlungen betrugen zuletzt rund 8,7 Milliarden Euro im Jahr. Finanziert wird das – zu 80 Prozent – vorwiegend aus Dienstgeberbeiträgen. Der Dienstgeberbeitrag wird auf die Lohnsumme erhoben, wie Expertin Claudia Sonnleitner erläutert. Die Partnerin bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft BDO ist u. a. auf Personalverrechnung sowie Arbeitsrecht und Lohnsteuer spezialisiert.

Das ist die Bemessungsgrundlage

„Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Dienstgeberbeitrags zum FLAF ist die Summe der in einem Kalendermonat ausbezahlten Arbeitslöhne, welche tatsächlich zugeflossen sind, also ausbezahlt wurden, und nicht unter eine Befreiungsbestimmung fallen.“ Dazu, so Sonnleitner, „zählen insbesondere Löhne und Gehälter, Prämien, Provisionen und Boni, Sachbezüge, zum Beispiel für einen Dienstwagen, Zulagen oder Überstundenentgelte“. Nicht in die Bemessungsgrundlage fallen unterdessen beispielsweise „abgabenfreie Aufwandersätze wie Kilometergelder oder Diäten, Abfertigungen, diverse Mitarbeiter-Benefits wie Zuschüsse für Kinderbetreuungskosten bis zu 2000 Euro pro Kalenderjahr, aber auch Essens- oder Lebensmittelgutscheine – bis zu acht bzw. zwei Euro je Arbeitstag oder Weihnachtsgutscheine bis zu 186 Euro pro Jahr“.

Von derzeit 3,7 auf 2,7 Prozent

Der Dienstgeberbeitrag wird übrigens nicht „vorgeschrieben“, sondern ist vom Unternehmen als Dienstgeber selbst zu berechnen und bis zum 15. des Folgemonats an das Finanzamt abzuführen, so Sonnleitner. „In der Praxis heißt das: Der Arbeitgeber ermittelt monatlich die Lohnsumme, berechnet den Beitrag und führt ihn gemeinsam mit den übrigen Lohnabgaben rechtzeitig ab. Wichtig sind daher eine saubere Personalverrechnung und die korrekte Berücksichtigung sämtlicher an die Arbeitnehmer ausbezahlter Entgelte. Unstimmigkeiten fallen oft erst bei einer späteren Prüfung auf und können zu Nachzahlungen führen.“

Die Bundesregierung hat nun eine Senkung der Lohnnebenkosten im Ausmaß von rund zwei Milliarden Euro ab 2028 in Aussicht gestellt, die dann über das Staatsbudget und nicht über Dienstgeberbeiträge finanziert werden. Dafür sollen die Beiträge der Arbeitgeber von derzeit 3,7 auf 2,7 Prozent gesenkt werden. Es ist nicht die erste Senkung in den vergangenen Jahren: Der Dienstgeberbeitrag wurde 2017 von 4,5 auf 4,1 Prozent verringert und 2018 auf 3,9 Prozent. Seit 2025 liegt er bei 3,7 Prozent.

Claudia Sonnleitner, Partnerin bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft BDO © Foto Fischer

Eine Neuerung, die für durchaus kontroversielle Debatten sorgt, hat mit über 60-jährigen Beschäftigten zu tun. Denn es ist nicht nur eine Entlastung vorgesehen, sondern auch eine Verschärfung, die zur Gegenfinanzierung bis zu 500 Millionen Euro „einspielen“ könnte, was den gesamten Entlastungseffekt auf rund 1,5 Milliarden Euro verringert. Konkret sollen Unternehmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 60 Jahre ebenfalls 2,7 Prozent in den Familienlastenausgleichsfonds einzahlen. Bisher galt hier eine Beitragsbefreiung. Unterm Strich wird der FLAF-Beitrag ab 2028 damit für alle Beschäftigtengruppen einheitlich eingehoben. Das sorgt deshalb für Aufregung, weil es ja auf der anderen Seite das Bestreben ist, Anreize für die längere Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu schaffen. Der Ökonom Ulrich Schuh fürchtet „verheerende Folgewirkungen“.

„Das ist arbeitsmarktpolitisch heikel“

Was bedeutet das in der Praxis? „Künftig wären Arbeitgeber somit verpflichtet, den DB auch für ältere Beschäftigte zu entrichten, die bislang von dieser Abgabe ausgenommen waren. In der Praxis führt dies zu höheren Lohnnebenkosten für diese Altersgruppe“, sagt Sonnleitner. Und auch sie betont: „Aus Sicht der Unternehmen verteuert sich damit sowohl die Weiterbeschäftigung als auch die Neueinstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 60.“ Das sei „arbeitsmarktpolitisch heikel, denn steigende Lohnnebenkosten können die Beschäftigungschancen älterer Personen verschlechtern und die Jobsuche zusätzlich erschweren. Zugleich wird jedoch die Finanzierungsbasis des Systems verbreitert“.

Der positive Effekt: „Die Personalverrechnung wird einfacher, weil für alle Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer derselbe Prozentsatz gilt.“ Und da der Beitragssatz ja insgesamt von 3,7 auf 2,7 Prozent gesenkt werden soll, „führt das in Summe zu einer Reduktion der gesamten Personalkostenbelastung, was von der Unternehmerschaft grundsätzlich begrüßt wird“. Es gibt aber noch Fragezeichen, wie Sonnleitner ausführt: „Offen ist derzeit noch, welche bzw. ob künftig mit Änderungen in Zusammenhang mit bestehenden Befreiungen im Rahmen des Neugründungs-Förderungsgesetzes sowie bei der Beschäftigung von begünstigt behinderten Personen zu rechnen ist. Hier werden die konkreten Ausgestaltungen mit Spannung erwartet.“