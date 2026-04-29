Ab dieser Woche finden entlang der L82b Althofener Straße instandsetzende Bauarbeiten statt. Aufgrund des „sehr desolaten Zustands des Straßenkörpers“ muss die Fahrbahn auf einem 700 Meter langen Abschnitt nach dem Ortsende von Althofen und in Fahrtrichtung Guttaring komplett saniert werden. Es zeigen sich dort großflächige Ausbrüche, starke Verdrückungen, Spurrinnen und Flächenrisse. „Eine umfassende Sanierung ist hier notwendig, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Dafür nehmen wir seitens des Landes 230.000 Euro in die Hand“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Im Zuge der Arbeiten wird der Asphalt abgetragen, die ungebundene Tragschicht angepasst und anschließend die Straße neu asphaltiert. Zudem erfolgen im Anschluss noch Bankettarbeiten. Die Sanierung soll Ende Juni abgeschlossen sein. Während der Instandsetzung wird der Verkehr im Baustellenbereich teilweise einspurig mittels Ampelregelung geführt. Es gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h.