Auftrag vom US-Army Pionierkorps im Wert von 65 Millionen Euro an Land gezogen. Projekt am Cumberland River im Westen des US-Bundesstaats Kentucky.

Der steirische Technologiekonzern Andritz AG liefert elektromechanische Ausrüstung zur Modernisierung des Wasserkraftwerks Barkley am Cumberland River im US-Bundesstaat Kentucky. Der Lieferumfang umfasst Konstruktion, Fertigung, Transport, Montage und Inbetriebnahme von vier Kaplan-Maschinensätzen mit einer Leistung von je 46,5 Megawatt sowie von Hilfs- und Nebenanlagen. Der Auftrag wird von der Andritz-Tochtergesellschaft in Charlotte, North Carolina, ausgeführt, wie die Firma am Dienstag mitteilte.

Der internationale Anlagenbauer Andritz hat den Auftrag vom U.S. Army Corps of Engineers - dem Pionierkorps des US-Heeres - erhalten. Dieses ist weltweit und in den USA selbst im Bauingenieurswesen und in Dienstleistungen für große Armee-Standorte tätig. Im Wasserkraftwerk Barkley (186 MW) am Cumberland River in West-Kentucky in der Nähe der Stadt Grand Rivers sollen Turbinen und Generatoren erneuert werden. Die erwartete Stromerzeugung wird nach voller Inbetriebnahme etwa 150 GWh pro Jahr betragen. Die Inbetriebnahme des ersten Maschinensatzes wird für September 2023 erwartet.