Klassische Fragebögen stoßen in der Praxis oft an Grenzen: Die Rücklaufquoten sind niedrig, viele Antworten bleiben oberflächlich. Persönliche Interviews liefern zwar tiefere Einblicke, sind jedoch zeit- und kostenintensiv und daher nur begrenzt skalierbar.

Natürliche Sprachdialoge mit der KI

Das Wiener KI-Start-up Synfia.ai versucht, diese Lücke zu schließen. Das Unternehmen setzt auf sogenannte dialogbasierte Befragungen, bei denen klassische Fragebögen durch KI-gestützte Gespräche ersetzt werden. Nutzerinnen und Nutzer interagieren dabei direkt mit einer künstlichen Intelligenz, die Antworten aufgreift, nachfragt und den Gesprächsverlauf anpasst.

Direkt mit der KI im Gespräch

Ziel ist es, differenziertere Rückmeldungen zu erhalten und diese schneller auswerten zu können. Laut Unternehmen sollen so tiefere Einblicke entstehen als bei standardisierten Umfragen, gleichzeitig bleibt der Prozess skalierbar.

Formulare haben mit synfia.ai ausgedient, Kunden, Nutzer oder Mitarbeitende sprechen mit einer KI © René Mähr

„Unternehmen sammeln heute mehr Feedback als je zuvor. Leider fehlt oft das echte Verständnis dahinter“, sagt Gründer René Mähr. Man wolle Befragungen wieder stärker als Dialog gestalten – allerdings automatisiert.

KI übernimmt Rolle eines Interviews

Die KI übernimmt dabei die Rolle eines Interviewers: Sie reagiert auf individuelle Antworten, identifiziert Themen und vertieft diese im Gespräch. Die Auswertung erfolgt im Anschluss automatisiert.

Synfia.ai wird in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt © René Mähr

Mitgründer Simon Rutar, Spross des Kärntner Möbelhauses Rutar, sieht darin einen grundlegenden Unterschied zu klassischen Umfragen: „Fragebögen zwingen Menschen in starre Antwortfelder.“ Ein Gespräch funktioniere anders. „Man kann nachfragen, Zusammenhänge verstehen und echte Geschichten hören. Genau das ermöglicht unsere Technologie.“

Die Plattform unterstützt über 70 Sprachen und ermöglicht es Unternehmen, Feedback weltweit in der jeweiligen Muttersprache zu erfassen.