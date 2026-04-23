Entsprechende Gerüchte gab es seit geraumer Zeit, jetzt aber ist es offiziell: Der Facebook-Mutterkonzern Meta streicht ein Zehntel seiner Belegschaft, 8000 Jobs sollen wegfallen. US-Medien nennen die Zahl mit Verweis auf interne Meta-Dokumente, auf Nachfrage der New York Times bestätigte ein Meta-Sprecher die Zahl. Ende 2025 beschäftigte der Konzern in Summe 78.000 Menschen.

„Wir tun dies im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, das Unternehmen effizienter zu führen und die anderen Investitionen, die wir tätigen, auszugleichen“, soll Janelle Gale, HR-Chef bei Meta, in besagtem Memo an die Mitarbeiter geschrieben haben. Die Entscheidung sei „kein leichter Kompromiss“ und bedeute, dass man sich von Mitarbeitern trennen müsse, „die während ihrer Zeit bei Meta einen bedeutenden Beitrag geleistet haben.“

Immer wieder wird von Tech-Konzernen – Meta ist nur einer von zahlreichen, die zurzeit Personal abbauen – die fortschreitende Nutzung von KI als Grund für die Redimensionierungen genannt. Andererseits gibt es zahlreiche Expertinnen und Experten, die zu aggressive Wachstumspläne als Ursache benennen.