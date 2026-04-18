Der Snapchat-Betreiber Snap verkleinert wegen des verstärkten Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) die Belegschaft. Das Unternehmen kündigte dieser Tage die Streichung von etwa 1000 Stellen an. Dies entspricht 16 Prozent der Beschäftigten. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet summierten sich die Einsparungen auf mehr als 500 Millionen Dollar (423,98 Millionen Euro). An der Börse sind die Nachrichten gut angekommen – die Aktie legte in einer ersten Reaktion um fast acht Prozent zu.

Mit dem Jobabbau reiht sich Snap in die Gruppe der rund 80 weiteren Technologiefirmen ein, die dem Datenanbieter Layoffs.fyi zufolge wegen KI seit Jahresbeginn insgesamt mehr als 71.000 Stellen gestrichen haben. Auch Amazon und das Finanztechnologie-Unternehmen Block strichen mit Verweis auf KI zuletzt massiv Stellen.

Snap steht unter dem Druck des aktivistischen Investors Irenic. Dieser fordert zur Kostensenkung neben Entlassungen auch den Verkauf von Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft zählen. Hierzu zählt Irenic die Sparte für Datenbrillen, die bisher Verluste schreibt. Snap will ein Konkurrenzprodukt zur smarten Ray-Ban-Brille von Meta in den kommenden Monaten auf den Markt bringen. Die bisherigen Investitionen bezifferte Snap auf mehr als drei Milliarden Dollar.

65 Prozent der Programm-Codes KI-generiert

US-Medien zitieren aus einem Schreiben von Snap-Chef Evan Spiegel an die Beschäftigten. Dort begründet er den harten Schnitt mit starken Effizienzgewinnen durch Künstliche Intelligenz. Diese Tools würden es den Teams ermöglichen, repetitive Aufgaben zu reduzieren und die Geschwindigkeit massiv zu erhöhen. Mehr als 65 Prozent des neuen Programm-Codes bei Snap werden demnach bereits von KI generiert, während automatisierte Agenten monatlich mehr als eine Million Nutzeranfragen abwickeln, wird berichtet.

Meta plant ab Mai große Abbauwelle

Der Facebook-Mutterkonzern Meta plant Insidern zufolge am 20. Mai die erste große Abbauwelle im laufenden Jahr. Dabei sollen rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft oder knapp 8000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

In der zweiten Jahreshälfte seien weitere Stellenstreichungen geplant, deren genauer Umfang noch nicht feststehe. Die Führungskräfte könnten ihre Pläne je nach den Fortschritten bei der Künstlichen Intelligenz (KI) noch anpassen. Meta lehnte eine Stellungnahme ab.

Konzernchef Mark Zuckerberg investiert derzeit hunderte Milliarden Dollar in KI, um die internen Abläufe des Unternehmens grundlegend umzugestalten. Die Führungsebene strebe eine Zukunft mit flacheren Hierarchien und einer durch KI-gestützte Mitarbeiter höheren Effizienz an, hieß es aus den Kreisen.

In den vergangenen Wochen hatte Meta bereits Teams in seiner Reality-Labs-Sparte umstrukturiert und Entwickler in eine neue Abteilung namens „Applied AI“ versetzt. Diese soll KI-Agenten entwickeln, die selbstständig programmieren und komplexe Aufgaben erledigen können. Einigen Mitarbeitern stehe zudem eine Versetzung in die im vergangenen Monat neu gegründete Einheit Meta Small Business bevor.