Humanoide Roboter werden einer Prognose zufolge binnen weniger Jahre Fabriken in großer Zahl bevölkern. Langfristig könnte der weltweite Robotikmarkt ein Volumen von bis zu 4 Billionen Dollar (3,39 Billionen Euro) erreichen, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie „Humanoid Robots 2026“ der Unternehmensberatung Roland Berger. Damit würde er das Niveau der Automobilbranche erreichen.

Die Maschinen milderten den Fachkräftemangel ab, heißt es in der Studie von Roland Berger © AFP/Adek Berry

„Nicht ob, sondern wie schnell“

„Die entscheidende Frage ist nicht, ob humanoide Roboter kommen, sondern wie schnell“, sagte Thomas Kirschstein, Partner bei Roland Berger. Den Experten zufolge können autonom agierende und KI-gesteuerte Roboter dabei helfen, arbeits- und damit kostenintensive Arbeiten zurück nach Europa zu verlagern. Durch Verbesserungen bei Hard- und Software würden die Betriebskosten voraussichtlich auf zwei Dollar (1,70 Euro) je Stunde sinken. Zudem milderten diese Maschinen den Fachkräftemangel ab.

Europa kann profitieren

„Europa hat die technologischen Fähigkeiten, in Zukunft von humanoiden Robotern zu profitieren“, betonte Kirschstein. Hierzu müsse aber entschlossen in das heimische Ökosystem investiert werden, um nicht wie bei anderen Technologien den Anschluss an die USA oder China zu verlieren. Aktuell beschäftigten sich mehr als 20 europäische Firmen mit sogenannter physischer Künstlicher Intelligenz.