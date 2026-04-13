Noch im Zug nach Tirol und sogar noch nachts im Hotelzimmer wurde fleißig gelötet, programmiert und getestet: 500 Stunden Arbeitszeit oder sogar mehr haben die Robotik-Schülerteams seit dem Herbst in die Vorbereitungen für den Robocup Junior Austrian Open gesteckt, der letzte Woche am Campus Technik der Universität Innsbruck stattgefunden hat – vom Konstruieren des Roboters mittels CAD-Software über das Bauen und das Entwickeln der Software bis hin zum Programmieren.

Für zwei Schulen aus Graz hat sich das besonders gelohnt, denn sie konnten groß abräumen: Die HTL Bulme trat mit drei Teams an und belegte in der Österreichwertung alle drei Stockerlplätze. Das BRG Kepler erreichte zwei Staatsmeister- und zwei Vizestaatsmeistertitel: Im „Soccer Lightweight“ gewannen Sophia Juffinger und Maximilian Scholz vor Julian Wendler und Felix Pfragner, in der „Open“-Kategorie Vladimir Davydov und Severin Janak vor Korbinian Glanz und Domonkos Ivancsy – alle gehen in die 6. und 7. Klasse.

Die siegreichen Schülerinnen und Schüler des BRG Kepler © BRG Kepler

Die „B.Robots Seniors“ der Bulme (Thomas Rauch, Florian Wiesner, Paul Charusa und Vincent Rohkamm, alle 5BHET) qualifizierten sich als Staatsmeister sogar für die Weltmeisterschaft in Incheon (Südkorea), die von 30. Juni bis 6. Juli 2026 stattfinden wird. Hinter einem kroatischen Team auf Platz zwei erreichten die Teams „B.Robots“ (Kader Cetindag, Lukas Köppl, Moritz Heinzle und Thomas Shuttleworth, in verschiedenen Klassen) und „B.Robots Juniors“ (Jonathan Ploner, Tizian Jeindl und Temuulen Suvd-Erdene, alle 2BHEL) der Bulme den dritten und vierten Platz und qualifizierten sich damit für die Europameisterschaft von 3. bis 6. Juni 2026 in der Marx-Halle in Wien, wo auch die Kepler-Teams antreten werden.

Reüssiert haben die Grazer Teams in zwei verschiedenen Wettbewerbs-Kategorien: Beim Kepler konzentrierte man sich auf „Soccer“, also Fußball: Zwei selbst gebaute Roboter treten autonom gegen die Roboter der Gegner an und müssen am Spielfeld den Ball ins Tor bekommen – den sie je nach Kategorie entweder per Kamera oder per Sensor erkennen. Die Bulme-Teams traten im „Rescue Maze“ an, hier muss ein Roboter „Retter“ den Weg durch ein Labyrinth finden, selbständig Elemente aufspüren und mit Hilfspaketen versorgen.

Auf die Bewerbe vorbereitet und begleitet wurden die Teams von Nicole Bizjak (BRG Kepler) bzw. Peter Frauscher (Bulme). Letzterer freut sich auch sehr darüber, dass dem Robocup auch ältere Schüler verbunden bleiben: „Einige Absolventen sind inzwischen als Juroren auf nationaler wie auf internationaler Ebene tätig. Stefan Zauper wurde sogar in das weltweite Robocup Junior-Komitee gewählt und vertritt dort den Kontinent Europa“, sagt er nicht ohne Stolz.