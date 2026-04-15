Es ist der zweite Autowerkstättenbetrieb in kurzer Zeit, der im Bezirk Villach in finanzielle Schieflage geraten ist. Erst vergangene Woche wurde ein Konkursverfahren über einen Betrieb in Lind ob Velden eröffnet. Wie der AKV Kärnten bestätigt, wurde über Gläubigerantrag am heutigen Mittwoch, 15. April, am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren über Sandro Peissl in Villach eröffnet. Betroffen sind sechs Dienstnehmer. Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Villacher Rechtsanwältin Margit Niederleitner aus Villach bestellt.

Das Unternehmen mit Sitz in der Friedensstraße 9 in Villach ist ein Karosserie- und Lackierbetrieb im Kfz-Bereich. Angeboten werden unter anderem Karosserie und Unfallreparaturen, Dellenbehebung, Lackierarbeiten, Restaurierungen, Achsvermessung und Fahrzeugaufbereitung. Auch die Abwicklung von Versicherungsschäden zählt laut Firmenhomepage zum Leistungsprofil.

Gläubiger können ihre Forderungen bis 18. Mai unter klagenfurt@akveuropa.at anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 1. Juni am Landesgericht Klagenfurt statt. Dabei wird auch über die weitere Vorgangsweise entschieden.

In Villach gibt es mit dem Unternehmen von Helmut Peissl in der Triglavstraße einen Kfz-Betrieb mit demselben Namen. Dieser steht jedoch nicht in Verbidung mit dem Konkursverfahren.