Über das Vermögen der „Hock & Steininger GmbH“ mit Sitz in Velden am Wörthersee ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Verfahren wurde am heutigen Dienstag, 14. April, am Landesgericht Klagenfurt eingeleitet.

Das Unternehmen ist im privaten Wach- und Sicherheitsgewerbe tätig und bietet unter anderem Observationen, Personalkontrollen, Testkäufe sowie Kameraüberwachung an. Laut vorliegenden Unterlagen sind sieben Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen.

Verbindlichkeiten von rund 184.000 Euro

Die Passiva werden mit rund 184.000 Euro angegeben. Betroffen sind laut KSV von 1870 rund zwölf Gläubiger und sieben Dienstnehmer. Angaben zu den Ursachen der Insolvenz liegen derzeit nicht vor. Auch ist unklar, ob eine Fortführung des Unternehmens angestrebt wird oder ein Sanierungsplan vorgesehen ist.

Die Gesellschaft wird von den Geschäftsführern Reiner Hock und Josef Steininger geleitet, die auch als Gesellschafter fungieren. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren im Sicherheitsbereich tätig und betreut nach eigenen Angaben nationale und internationale Kunden.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Joachim Bucher bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 11. Mai 2026 anmelden. Die Anmeldung ist über den KSV1870 per E-Mail an insolvenz.klagenfurt@ksv.at möglich. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 26. Mai angesetzt.