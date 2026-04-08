Über das Vermögen der „Meta Car GmbH“ mit Sitz im Gewerbepark 8 in Lind ob Velden wurde am heutigen Mittwoch, 8. April, über Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Der Betrieb umfasst eine Kfz-Werkstätte, den Handel mit Fahrzeugen sowie die Vermietung von Kfz. Ursprünglich war laut Firmenbuch die Datenverarbeitung, das Hosting sowie damit verbundene Tätigkeiten Unternehmensgegenstand, später erfolgte die Umstellung auf den Kfz-Bereich.

25 Gläubiger aber keine Dienstnehmer betroffen

Nach Angaben aus dem Insolvenzantrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 150.000 Euro, vermeldet der Alpenländische Kreditorenverband. Von der Insolvenz sind 25 Gläubiger betroffen. Dienstnehmer sind nicht betroffen. Die Schuldnerin plant laut Antrag die Fortführung des Unternehmens sowie den Abschluss eines Sanierungsplans mit einer Mindestquote von 20 Prozent.

Als Ursachen werden eine kostenintensive Ausrichtung auf eine qualitätsorientierte und zahlungskräftige Kundschaft sowie Firmenkunden mit Spezialanforderungen genannt. Die dafür notwendigen hohen Standards bei Technik und Service führten zu entsprechend höheren Kosten und angepassten Stundensätzen. Zusätzlich habe ein preislich deutlich günstigerer Konkurrenzbetrieb am früheren Standort in Villach die wirtschaftliche Situation verschärft. In der Folge wurde der Unternehmenssitz im Frühjahr 2024 nach Lind ob Velden verlegt. Auch Versäumnisse hätten dazu beigetragen, dass Verbindlichkeiten letztlich nicht mehr bedient werden konnten.

Gläubiger können ihre Forderungen bis 18. Mai anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde Christian Köchl, Rechtsanwalt in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 1. Juni 2026 angesetzt.