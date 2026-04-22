Das norwegische Königshaus steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Nach den Schlagzeilen um Marius Borg Høiby und Diskussionen rund um Kronprinzessin Mette-Marit richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf Prinzessin Ingrid Alexandra.

Die 22-jährige Thronfolgerin studiert seit 2025 im australischen Sydney. Berichte, unter anderem von norwegischen Medien, greifen derzeit die Finanzierung ihres Auslandsaufenthalts auf. Demnach wird ein erheblicher Teil der Ausgaben aus öffentlichen Mitteln gedeckt. Neben staatlichen Zuschüssen sollen auch Mittel aus der Apanage des Kronprinzenpaares, also letztlich ebenfalls Steuergeld, für Unterkunft, Reisen und Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden.

Häufige Reisen zwischen Norwegen und Australien

Besonders kritisch gesehen werden jedoch die häufigen Reisen zwischen Norwegen und Australien. Mehrere Langstreckenflüge innerhalb weniger Monate, teils im Zusammenhang mit offiziellen Terminen wie der Nobelpreisverleihung in Oslo, haben die Debatte zusätzlich angeheizt.

Die Diskussion dreht sich vor allem um Transparenz und Verhältnismäßigkeit der Ausgaben. Eine offizielle Stellungnahme zu den Summen liegt bislang nicht vor. Sie fällt in eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit für das Königshaus, unter anderem wegen der Debatten um Mette-Marit und Jeffrey Epstein sowie rund um Marius Borg Høiby und die Berichterstattung zu seinem Prozess.