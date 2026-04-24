Gerade noch gehörten die Schlagzeilen hier in Peking den Robotern, die inzwischen einen Halbmarathon schneller laufen als jemals ein Mensch. Ein paar Tage später laufen bei Volkswagen China andere Schlagwörter warm. 50 Millionen Kunden zählt man im größten Automarkt der Welt, in dem pro Jahr zuletzt 24,1 Millionen Autos verkauft worden sind. Nirgendwo ist der Markt komplexer, intensiver, herausfordernder. Volkswagen, das war eine Macht und drohte zuletzt in einem mörderischen Preis- und Technologiekampf zerrieben zu werden. Der Milliardenbringer China wurde zum Milliardenrisiko, obwohl man hier noch 2,7 Millionen Autos verkauft, fast ein Drittel der Weltproduktion des Volkswagen-Konzerns.



Aber China bleibt der Nabel der Autowelt. Heute beginnt die Peking-Motorshow, 200 Weltneuheiten werden hier in den nächsten Tagen präsentiert, es darf gefeiert werden. Klingt nach Schlaraffenland, ist es aber nicht. Der größte Automarkt der Welt ist nur zu wertvoll, als dass man ihn kampflos aufgeben könnte. In Europa zählt man knapp 580 Autos pro 1000 Einwohner. In China sind es 200, in den USA 800. Noch Fragen zu den Chancen, die sich hier noch auftun werden? Die E-Mobilität hat hier ein leichteres Spiel, bei Preisen von umgerechnet fünf bis sieben Cent pro kWh. Die Verbrenner erleben als Range-Extender-Konzept, also als Reichweiten-Verlängerer für E-Autos, einen zweiten Frühling.

Unter Druck

Rückblende, ein paar Bilder rückwärts laufen lassen. Die Kritiker des Volkswagen-Konzerns liefen in den letzten Jahren zur Höchstform auf: In China spiele man technologisch nur in der zweiten Klasse, bei den Elektroautos sei man nur noch eine Randerscheinung, während die chinesischen Hersteller eine Marktmacht entwickelten, die sie nach Europa bringen müssen und die auch Europa nachhaltig verändert und unter Druck setzt.



Denn: China ist in eine gigantische Überproduktion gefahren, Europa ist eines der Ventile, um den Druck abzulassen. Nicht erst seit Corona ist China zum Wahrzeichen eines disruptiven Wandels geworden, der die Gesetzmäßigkeiten einer heilen Autowelt zerstört hat. 400 chinesische Marken zählte man 2009. Heute sind es gut 150, ein mörderischer Verdrängungswettbewerb und Preis-Dumping haben einen Tsunami entfacht, der allen schadet. Die Auto-Preise sind hier in China in den letzten Jahren im Schnitt um 15 Prozent gesunken. Die Milliarden-Margen, die die europäischen Marken – und auch der Volkswagen-Konzern – hier schürften, sind wie Erinnerungen zerronnen.



Volkswagen entschied sich trotzdem voll ins Risiko zu gehen, beorderte zwei starke Köpfe nach China: Ralf Brandstätter, CEO Volkswagen Group China, und Thomas Ulbrich als Technik-Chef, der als Retter in allen Lebenslagen im Konzern gilt. Alles oder nichts: Beide schalteten alte Gesetzmäßigkeiten aus, weil es der einzige Weg war. Die Bürokratie, die im guten alten Europa noch Bestand hat und sich von sich selbst ernährt, hat hier in China keine Daseinsberechtigung. Man nabelte sich ab, technische Abnahmen, die Entwicklung, alles ist letztlich in die Verantwortung des chinesischen Volkswagen-Ablegers gewandert, man ist ein eigenes Reich in der Volkswagen-Welt. Undenkbar noch vor wenigen Jahren.

Getrieben von Softwareproblemen musste man ganz neue Entwicklungsfelder aufbauen. Frische Projekte mit alten (Joint Ventures mit JAC, SAIC) und neuen Partnern (Xpeng), man zog Konsequenzen (Skoda verabschiedete sich aus China) und versuchte China und seine Welt zu verstehen – und sich vom Gedanken eines Weltautos zu verabschieden.

Schaut man sich heute in chinesischen Verkaufsräumen um, versteht man besser, warum der Bruch mit der alten Welt notwendig war. Es ist ja nicht nur das Innenleben der Autos, das verspielter ist und von KI und Hightech lebt. Eigene TikTok-Kanäle werden von den Händlern selbst gestaltet, Livestreams wabern in atemberaubender Sprechgeschwindigkeit der Moderatorinnen durch das Land und verkaufen Motoröl genauso wie Servicepläne. Der VW-Designer Andreas Mindt sagt kurz drei Begriffe, was ein chinesischer Autokäufer will: „Liegesitze, Kühlschrank und Screens.“ Und VW-Manager sagen ganz offen: Chinesen kaufen Hightech und dann das Auto.

Ganz neue Jetta-Generation

Was die Chinesen über Jahrzehnte groß machte, nämlich Know-how aus den Joint-Ventures mit den Europäern sich zu Eigen zu machen und die E-Mobilität groß aufzuziehen, versucht Volkswagen jetzt selbst. Lernen von den Chinesen, in den Joint-Ventures und Kooperationen. Es ist ein ganz anderer Zugang zum Auto, hier ist Künstliche Intelligenz wie eine neue Religion und deren KI-Agenten leben ein neues Evangelium.



Mit den drei Partnern hat man drei neue Produktlinien für unterschiedliche Kundengruppen hochgezogen, die mit dem europäischen Volkswagen-Habitus nichts mehr zu tun haben. Denn was in Europa en vogue erscheint, wäre hier ein alter weißer Mann.



Drei Jahre nach dem Kurswechsel steht Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume auf der Bühne in einer Halle in Peking, gleich in der Nähe des Bird's-Nest-Stadion,, ein Symbol der Olympischen Spiele. Blume wird von neuen Modellen erzählen, 50 E-Autos sowie Fahrzeuge mit einem Range-Extender, von VW und aus dem Volkswagen-Konzern, fahren bis 2030 zu ihren Premieren aus. China-Speed, made in China by Germany.



Die Arbeit der letzten Jahre – Brandstätter sagt, jetzt könne man ernten, Weltpremieren fahren vor, Tänzer tanzen; die Autos heißen ID. Aura T6, ID. Era 9X, ID. Unyx 08 und die Überraschung der ID. Unyx 09 sowie der Vorläufer einer ganz neuen Jetta-Generation, der einfach nur cool ausschaut.

Steigt man in den Era 9 X ein, staunt man. Die Lehnen der hinteren Sitze lassen sich um 60 Grad nach hinten neigen, auf Knopfdruck kann man einen Flat-Screen aus dem Dachhimmel lösen und einen Film schauen, streicht man über eine Leiste in der hinteren Tür, erscheint in der Tür ein länglicher Bildschirm, der neben Infos auch sicherheitsrelevante Informationen zeigt. Denn öffnet man die Tür, wird das Bild der nach hinten gerichteten Kamera eingeblendet, damit man sieht, wer oder was sich von hinten nähert. Die Batterie lässt rein elektrisch 400 Kilometer zu; der Verbrenner, der die Batterie versorgt, bringt je nach Fahrstil für 900 bis 1200 zusätzliche Kilometer. Alles in allem kommt man auf 1600 Kilometer maximal, Technik-Features wie eine Hinterachslenkung sind freilich inklusive. Im Elektro-Auto ID. Unyx 08, das schon auf der Straße fährt, finden sich feine Materialien, atemberaubende Grafiken auf den Bildschirmen, und viel Platz, samt autonomem Fahren.



Haben Sie eine Ahnung, was das kostet? Sie liegen sicherlich daneben. 25.000 Euro werden hier für den Era 9 X abgerufen, und rund 35.000 für den Unyx 08 für fünf Meter und mehr Auto.

Wie kommt's zu diesen Preisen?

Drei Gründe findet man für solche Preise: Weniger Regulative in China, dramatisch geringere Energiekosten, ein hohes Automatisierungs-Level in den Fabriken und ein unerschütterlicher Glaube an die Künstliche Intelligenz, die auch die Entwicklung der Autos revolutioniert. Bis hin zu neuen maschinellen Tests, die in einem Bruchteil der Zeit, die man bisher kannte, zum Beispiel Fahrwerke auf Herz und Nieren und vor allem viel schneller prüft, quasi 24/7. Damit konnte man die Entwicklungszeit dramatisch verkürzen, für Volkswagen ist es eine Blaupause der Kostensenkungsstrategie: Nicht nur die Materialkosten wurden um 40 Prozent gesenkt, mit Hilfe der KI und neuer Testverfahren konnte die Entwicklungszeit auf zwei Jahre verkürzt werden. Bisher waren es vier bis fünf Jahre.



Das ist ein Abnabelungsprozess, der in nur drei Jahren erfolgt ist. Und wenn man sich die Autos anschaut und die hämischen Kommentare der letzten Jahre, dann ist es wohl das Comeback des Jahres. Niemand hätte gedacht, dass sich Volkswagen in China so verändern könnte, in nur drei Jahren. Aber der Druck bleibt.



Ortswechsel nach Hefei, 10 Millionen Einwohner. Eine gute halbe Stunde vom Hauptbahnhof entfernt, Hunderttausende Quadratmeter Volkswagen, von der Fabrik bis zu Entwicklungszentren. Im Technologie-Center wuselt es nur so vor Technikern, Programmierern, Software-Experten; die U30 arbeitet hier hauptsächlich. Das ist nicht mehr die alte Motorenwelt, Roboterarme testen Türöffner und die Tippfestigkeit von Bildschirmen, auf Gittern, die ausschauen wie ein Grillrost, sind Autokomponenten wie Sitze, Cockpits, Scheinwerfer aufgebaut mit Kabeln verbunden. Ihr Zusammenspiel und die neue IT-Architektur werden hier auf Herz und Nieren und vor allem mit Laptops getestet.

Ein ganz anderer Zugang zum Auto

Über allem schwebt die KI, in zwei Ausprägungen: Ihre KI macht’s einerseits persönlich, eine Art Butler, der den Fahrer begleitet, alles auswertet, was Sie essen, was Sie unternehmen, wie Sie arbeiten, kann Supermarkt- oder Mode-Angebote aufgrund Ihrer Vorlieben am Weg zur Arbeit genauso einspielen, wie er den Tag gestalten oder Termine verschieben kann. Auf der zweiten Ebene programmieren KI-Agenten neue KI-Agenten, es gibt Dutzende, die Modelle prüfen, um die Entwicklung, neue Funktionen und Programme zu beschleunigen.

Gegen diese Datenflut und Datenauswertung ist Google ein Kindergeburtstag. Und dazu kommt ein Hochfahren autonomer Fahrsysteme auf verschiedenen Ebenen, wie es Volkswagen noch nicht gesehen hat, schon in den aktuellen, neuen Modellen. Man geht davon aus, dass Level 2 mit Ausbaustufen in China ab 2030 flächendeckend ist; Level 3 werden dann 35 Prozent der Chinesen fahren. Bei Level 3 darf sich der Fahrer vorübergehend von „der Fahraufgabe und vom Verkehr“ abwenden.

Es ist überhaupt ein ganz anderer Zugang zum Auto. Ich brauche keinen Schlüssel mehr, keine Kreditkarte, auf dem Handy sind Super-Apps, die – vergleicht man sie mit Europa – WhatsApp, Instagram, Booking.com, Paypal und noch viel mehr vereinen. Mein Handy wird so zum Herzstück, auch im Auto, das mich damit vernetzt – genauso wie ich mit meinem Handy bestimmte Autofunktionen programmieren kann.

Dieser Bruch birgt Risiken, das weiß man bei Volkswagen. Bis 2030 hat man sich Zeit gegeben, man wird einen langen Atem haben müssen. „Das Schönste ist jetzt einmal, dass nach drei Jahren die Autos da sind und man sieht, was wir bewegt haben“, sagt Brandstätter.