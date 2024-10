Die Steiermark und Kärnten sind in der Welt des schwedischen Möbelunternehmens Ikea enger zusammengerückt. Seit August werden die Einrichtungshäuser Graz und Klagenfurt sowie das Planungsstudio in Villach durch ein Management-Team geführt. Über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst dieser neue Zusammenschluss zum Ikea Österreich Süd. Der Leiter dieses Teams ist Gottfried Kienzl. Der 53-jährige Grazer, dessen Eltern gebürtige Kärntner sind, scherzt: „Meine erste Liebe ist Ikea Klagenfurt und meine Seelenverwandte ist Ikea Graz.“ Denn der Vater von drei Kindern war vier Jahre lang Store Manager in Klagenfurt und seit 2019 Market Manager in Graz - ist also mit beiden Regionen sehr vertraut.