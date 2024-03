Christan Wimmer spricht die Lage offen an: „Wir sind nicht gut in das Jahr gestartet und liegen 20 bis 25 Prozent hinter dem Vorjahr“, sagt der Geschäftsführer von Service&More zur Kleinen Zeitung. Das Unternehmen mit Sitz in Wien ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt, vereint unter seinem Dach aber fast 300 kleine bis mittlere Betriebe der Möbelbranche in Österreich – Händler und Raumaustatter, die sich im Schatten der Großen behaupten müssen.