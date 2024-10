Der Kunde ist König – und immer öfter auch „Mitarbeiter“, damit es ihm zuliebe schneller geht: Jedenfalls setzen Unternehmen parallel zu gewohnten Bereichen, an denen eine Kassierin oder ein Kassier die Bezahlung abwickelt, zusehends auch auf sogenannte „Self-Checkout-Kassen“. Dort scannt der Kunde selbstständig den Strichcode der gewünschten Ware und zahlt, meist per Karte. Die Idee dahinter: Wer nur einen oder wenige Artikel kaufen will, soll sich dafür nicht in langen Schlangen vor der gewohnten Kasse anstellen müssen.