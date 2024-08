Wie die „Financial Times “ berichtet, ist es das Ziel der aktuellen Testphase, die Kauf- und Verkaufsplattform weltweit einzuführen, wie Jesper Brodin, der Geschäftsführer von Ingka, dem Hauptbetreiber der Ikea-Einrichtungshäuser, zitiert wird.

„Dies ist schon seit einiger Zeit ein Traum“, sagte Brodin laut Bericht. „Wir sind bei Ikea an einem Punkt angelangt, an dem wir fortschrittlichere und coolere Dinge tun können. Es herrscht ein unglaubliches Vertrauen in die digitale Entwicklung des Unternehmens.“ Mit dem Secondhand-Marktplatz konkurriere der schwedische Möbelkonzern etwa mit Ebay, Craigslist und Gumtree. Auf diesen Plattformen können sich Kunden gegenseitig bereits benutzte Möbel zum Verkauf anbieten.

Die Idee wird ausgebaut

Bislang bietet Ikea seinen Kunden an, gebrauchte Möbel zurückzukaufen und verkauft diese dann selbst in den Geschäften weiter. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden so beispielsweise in Österreich über 7000 gebrauchte Ikea-Artikel zurückgekauft – 50 Prozent mehr als im Geschäftsjahr zuvor. Im Gegenzug für das gebrauchte Möbelstück erhalten Kunden eine Guthabenkarte, die in allen Ikea-Einrichtungshäusern eingelöst werden kann. Die zurückgekauften Artikel werden kontrolliert, bei Bedarf repariert und dann im Zweites-Leben-Shop zum Rückkaufpreis wieder verkauft. Die neue Plattform soll dagegen den Direktverkauf zwischen den Kunden möglich machen.

Bei Ikea Preowned geben Kunden ihr Produkt, eigene Fotos sowie einen Verkaufspreis an. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz soll Ikea Werbebilder und Maße hinzufügen. Das Möbelstück soll man dann direkt beim Verkäufer abholen können. Verkäufer werden, schreibt die Financial Times, Geld oder einen 15-Prozent-Gutschein erhalten.

Im Trend

Der neue Marktplatz ist laut Bericht Teil des Wandels, den Ikea in den vergangenen Jahren vollzogen hat. Das Unternehmen habe sich von einem Einzelhändler, bei dem die Kunden ihre Möbel selbst abholen und aufbauen müssen, zu einem Unternehmen entwickelt, das Onlineverkäufe, innerstädtische Geschäfte und Dienstleistungen wie Montage anbietet.