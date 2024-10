„Wir sind gekommen, um zu bleiben“, betonte Geschäftsführer Giovanni Raffa und verwies auf die bisherige Unternehmensgeschichte von Meridionale Impianti: Mit fünf Mitarbeitern startete man 1975, mittlerweile sind es über 600 in sechs Ländern. Auch in Kärnten wurde mit fünf Fachkräften begonnen. „In der ersten Phase sollen 20 Arbeitsplätze entstehen und wir sind zuversichtlich, noch weiter zu wachsen“, so Raffa am Dienstag bei der offiziellen Präsentation der Expansionspläne, über die die Kleine Zeitung in der Vorwoche berichtete.