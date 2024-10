Die Telekom-Regulierungsbehörde RTR zählte in Österreich zu Jahresbeginn rund 13,7 Millionen SIM-Karten, davon entfielen 2,03 Millionen Stück auf die neueste Mobilfunktechnologie 5G. „Verglichen mit dem 1. Quartal 2023 ist das eine Steigerung (bei 5G) um 35 Prozent“, so RTR-Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer am Donnerstag. M2M-SIM-Karten, die zwischen Maschinen für den Datenaustausch via Internet verwendet werden, legten um 33 Prozent auf 20,6 Millionen zu.

Im Jahresvergleich erhöhte sich der Datenkonsum im 1. Quartal 2024 um 13 Prozent auf 2.950 Petabyte. Auf festes Breitband entfielen dabei 1.684 Petabyte, auf mobiles Breitband 1.266 Petabyte. „Die Zeitreihen zeigen hier, dass die Datennutzung über mobiles Breitband mittlerweile deutlich stärker steigt als über festes Breitband“, meinte dazu Steinmaurer in einer Aussendung.