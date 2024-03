Auch wenn sich die großen Mobilfunkanbieter A1, Magenta und Drei bedeckt halten, so steht laut Tarife.at mit April die nächste Indexierung von fast jedem zweiten Handytarif bevor. Ein aufgelegter Elfer für Franz Pichler, Gründer und Chef des Mobilfunkanbieters Spusu – mit einem Marktanteil von 4,1 Prozent hinter HoT der zweitgrößte „Kleine“. Denn Spusu mache die Preiserhöhungen im Mobilfunk nicht mit, trommelt Pichler heuer so wie schon im Vorjahr, als Preise der Mitbewerber um bis zu elf Prozent erhöht wurden. „Eine Anpassung ist nur bei unlimitierten Tarifen gerechtfertigt“, sagt Pichler. Warum? „Bei limitierten Tarifen wechseln Kunden, die mehr Datenvolumen brauchen, ohnehin auf einen umfangreicheren, teureren Tarif“, so Pichler zur Kleinen Zeitung. Dieser Umstand sowie der stetige Zuwachs an Neukunden decken auch die steigenden Kosten ab, versichert der Spusu-Chef.