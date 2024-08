95 Milliarden Chatnachrichten haben die Österreicherinnen und Österreicher 2023 in ihre Smartphones getippt. Legt man die Gesamtanzahl auf die Bevölkerung um, kommen auf eine Person rund 29 Chatnachrichten pro Tag, berichtete Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), am Mittwoch. SMS wurden dagegen nur mehr rund eine Milliarde verschickt, im Schnitt verschickt eine Person hierzulande also nur jeden dritten Tag eine SMS.

Insgesamt 3,8 Milliarden Mails wurden 2023 in Österreich versendet, das sind knapp 430 Mails pro Person und Jahr, heißt es bei der RTR. Die Anzahl der E-Mails änderte sich in den letzten Quartalen nur geringfügig und lag Ende 2023 (verglichen mit 2022) bei einem Plus von 11,9 Prozent.

Breitbandausbau

Bei den Breitbandanschlüssen im Festnetz setzt sich der Trend der letzten Jahre fort. Breitbandanschlüsse mit geringen Bandbreiten gehen zurück, Anschlüsse mit hohen Bandbreiten nehmen zu. Von insgesamt 2,68 Millionen Festnetz-Breitbandanschlüssen Ende 2023 entfielen auf Anschlüsse mit einer Datenrate über 100 Mbit/s 42 Prozent, auf Anschlüsse mit einer Bandbreite zwischen 30 und 100 Mbit/s 36 Prozent.

Insgesamt 301.000 bzw. 11,3 Prozent aller Festnetz-Breitbandanschlüsse wurden per Ende 2023 über Glasfaser realisiert. „Die deutliche Zunahme von Glasfaseranschlüssen zeigt, dass der Breitbandausbau in Österreich in die Gänge kommt. Infrastrukturgeschäft ist ein langfristiges Geschäft. Ich bin zuversichtlich, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren wirklich abheben wird. Das Angebot hat mittlerweile eine kritische Masse, um die Nachfrage zu stimulieren. Mit den gesetzten Ausbauzielen in Verbindung mit den entsprechenden Förderprogrammen sind wir in Österreich gut unterwegs“, sagt Steinmaurer abschließend.

Hier geht es zum Internet Monitor-Jahresbericht.