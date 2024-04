Bis 2027 fließen 400 Millionen Euro in den Glasfaserausbau in Kärnten

85 Millionen Euro wollen die landeseigene Breitband-Gesellschaft BIK und die Kelag in diesem Jahr in den Ausbau des Breitbandnetzes investieren. Die 40-Prozent-Quote werde in jeder Gemeinde erreicht.