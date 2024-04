Am 5. und 6. April öffnen das Altstoffsammelzentrum (ASZ) in der Drauwinkelstraße 2 sowie die Villacher Saubermacher ihre Tore für zwei informative Aktionstage im Rahmen der Öffnungszeiten. Das ASZ ist eine ganzjährig geöffnete Servicestelle. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Jetzt im Frühjahr haben wir das ASZ auch samstags bis 17 Uhr geöffnet, was besonders praktisch ist für die Abgabe von Grünschnitt und anderen Dingen beim Frühjahrsputz.“

Besonders im Fokus stehen im April und Mai kostenlose Abgabemöglichkeiten für Landwirtinnen und Landwirte aus der Stadt Villach, die Silofolien entsorgen möchten. Die Aktionstage bieten zudem eine Rundum-Beratung durch die Teams des ASZ und des Saubermachers. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bereit, um Fragen zur Abfallwirtschaft und den Angeboten des Villacher Saubermachers zu beantworten. Wir legen großen Wert auf richtiges Trennen der Wertstoffe, um Restmüll zu reduzieren und Recycling zu fördern“, so Katholnig weiter.

Neben praktischer Abfallberatung locken die Aktionstage auch mit zehnprozentigen Rabatten auf Gartenprodukte des Villacher Saubermachers. Der Grünschnitt, der im ASZ abgegeben wird, dient als wertvolle Bioerde und zeigt ein gelungenes Beispiel für Kreislaufwirtschaft. Besucher können sich auf informative Gespräche, praktische Tipps und attraktive Angebote freuen.