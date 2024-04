Welche Deals hatten zwei Mitarbeiterinnen der „Villacher Saubermacher GmbH & Co KG“ am Laufen? Und mit wem hatten sie sie am Laufen? Wie die Kleine Zeitung exklusiv berichtet hat, wurden zwei Angestellte des Abfallwirtschaftunternehmens entlassen und der Vorwurf gegen sie wiegt schwer. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Mitarbeiterinnen über ein Jahr lang an der Kasse vorbei kassiert haben“, sagt Geschäftsführer Horst Niederbichler. Der Schaden für die Saubermacher GmbH liegt laut ihm bei rund 25.000 Euro, die Polizei klagt schweren Betrug an. „Mehr können wir dazu noch nicht sagen, wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Stadtpolizeikommandant Erich Londer.