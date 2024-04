Es war ein Abgang, mit dem gerechnet wurde – und der dann doch viele überraschte. Florian Tursky, ÖVP-Politiker und als Digitalisierungs-Staatssekretär im Finanzministerium (BMF) zuletzt mit dem milliardenschweren Breitband-Ausbau betraut, zog sich Anfang März von der bundespolitischen Bühne zurück. Tursky will Bürgermeister in Innsbruck werden, am 14. April wird gewählt.