Ob Hotel-Gasthof in Bad Kleinkirchheim, Boutiquehotel in Oberdrauburg oder mit einem Alpenhotel in der Innerkrems Kärntens erstes Skiheim – zurzeit gibt es zahlreiche Betriebe, die zum Verkauf stehen. Zusammen mit Pensionen und Appartements sind es allein auf der Immobilienplattform „Immowelt“ 60 an der Zahl. Dabei handelt es sich nur um einen Bruchteil.