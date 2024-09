Während vom Branchenverband der Stromerzeuger der Bedarf an Windkraftanlagen bis 2040 noch höher beziffert wird als im integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP), steht in Kärnten eine Volksbefragung zu einem Verbot dieser bevor. Seitens der Kelag will sich Vorstand Danny Güthlein der Diskussion darüber mit der Öffentlichkeit stellen: „Ein sachlicher, faktenbasierter Dialog ist in der Vergangenheit nicht gelungen. Wir müssen weg von Darstellungen, die von Angst und Vorurteilen getrieben sind.“