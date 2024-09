„Auf die richtige Mischung kommt es an“, lautet die Grundaussage, die der Branchenverband Oesterreichs Energie am Mittwoch beim Kongress der Elektrizitätswirtschaft vor 700 Teilnehmern in Villach ausgibt. Im Vorfeld wurde die Beratungsfirma Compass Lexecon mit der Frage betraut, ob die österreichischen Ziele, bis 2040 klimaneutral zu werden, im Bereich der Stromversorgung erreichbar sind. „Ja, es ist machbar, aber nicht so, wie es derzeit angegangen wird – weder mit Blick auf die Preis- noch auf die Netzstabilität“, betont Michael Strugl, Verbund-Vorstandschef und Präsident von Oesterreichs Energie, bei der Präsentation der neuen Stromstrategie des Branchenverbands.

Bestätigt wurde, dass die E-Wirtschaft bis 2040 mit einer Verdoppelung der Nachfrage nach Strom gegenüber heute auf rund 150 Terawattstunden (TWh) rechnet. Vor allem die Bereiche Mobilität, Industrie und Raumwärme würden massiv zulegen, neu hinzu komme die Produktion von Wasserstoff. Zur Deckung der erwarteten Stromnachfrage müsse sich die in Österreich installierte Kraftwerksleistung von derzeit 27 auf 71 Gigawatt (GW) fast verdreifachen. Als Richtschnur auf dem Weg dorthin gilt bislang der ÖNIP, der integrierte österreichische Netzinfrastrukturplan. Die neuen Modellberechnungen weichen von diesem hingegen ab.

Bei Solarstrom „zu optimistisch“

„Wir brauchen einen ausgewogenen Mix in der Erzeugung, um Schwankungen und Netzkosten minimieren zu können. Und somit die richtige Relation zwischen Photovoltaik-Anlagen und Windkraftwerken, die sich ergänzen und deshalb im Gleichschritt ausgebaut werden müssen“, so Strugl. Im ÖNIP sei der PV-Fokus mit mehr als einem Viertel der Erzeugungsleistung bis 2024 zu stark, was die Überproduktion zu Spitzenlast-Zeiten im Sommer verschärfe, im Winter aber eine Versorgungslücke hinterlasse. Die Windkraft solle daher nicht ein Fünftel, sondern gut ein Viertel des Stroms beisteuern. Das wären bei dem prognostizierten Strombedarf jährlich 40 TWh.

Neue Schlüsselrolle für Wasserstoff

Zugleich wird in der Branche betont, dass die Wasserkraft aber das Fundament der österreichischen Stromversorgung bleibe. „Um das System künftig in Balance zu halten, müssen wir umfassend in alle Arten von Speichern investieren - von Pumpspeichern über Batterien bis hin zu Elektrolyseuren“, sagt Strugl. Außerdem seien auch in Zukunft, besonders in den Wintermonaten, steuerbare thermische Kraftwerke, die mit grünem Gas wie Biomethan oder Wasserstoff klimaneutralen Strom und Wärme erzeugen, weiterhin unerlässlich.

„Eine erfolgreiche Energiewende erfordert einen optimierten Ausbau der Infrastruktur, der auch eine effiziente Auslastung gewährleistet. Es gilt erneuerbare Energien so zu koordinieren, dass sie zuverlässig und kosteneffizient zur Stabilität des Netzes beitragen“, heißt es von Kelag-Vorstand Danny Güthlein, der mit Erwin Smole, Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt, heuer Gastgeber des Kongresses ist. „Wir müssen unsere Smart City Strategie überarbeiten und die Energieerzeugung und -speicherung wesentlich steigern“, so Smole.