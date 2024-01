Bis 2040 soll Österreich klimaneutral sein, also den größten Teil der Treibhausgasemissionen abgebaut und den Rest durch andere Maßnahmen ausgeglichen haben. So ist es im türkis-grünen Regierungsprogramm festgehalten, allerdings konnte sich die Bundesregierung bisher nicht auf ein entsprechendes Klimaschutzgesetz einigen, das den erforderlichen CO 2 -Reduktionspfad gesetzlich fixieren würde. Die Fronten zwischen der ÖVP, die den Treibhausgasausstoß primär über technologische Innovation verringert haben will, und den Grünen, die auf Strukturveränderungen pochen, sind verhärteter denn je.