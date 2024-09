Nach einem kleinen Umweg über eine neue (gesetzeskonforme) Fragestellung haben FPÖ und Team Kärnten am Montag ihren Antrag auf eine Volksbefragung über „Windkraft-Industrieanlagen“ offiziell der Landesregierung übermittelt. Wann die Kärntnerinnen und Kärntner die Frage „Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“ mit Ja oder Nein beantworten können, ist jetzt Sache der Verwaltung. Ein Verordnungsentwurf, der dann von der Landesregierung beschlossen wird, ist ab sofort in Arbeit.