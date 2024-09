Rund 12,9 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent waren es zuletzt, die die Steiermark innerhalb eines Jahres (Stand 2021) in die Atmosphäre geblasen hat. In den vergangenen beiden Jahren dürfte der steirische Treibhausgasausstoß analog zum bundesweiten Trend zwar gesunken sein, doch auf Kurs für die Klimaziele oder gar für Null-Emissionen ist das Bundesland weiterhin nicht. Ein Umstand, der wenige Monate vor den Landtagswahlen die neu gegründete „Plattform Klimaneutralität 2040“ auf den Plan ruft. Die Protagonistinnen und Protagonisten von NGOs wie Global 2000, Fridays for Future, Scientists for Future oder dem Klimarat-Verein fordern ein steirisches Klima- und Energiegesetz, das einen verbindlichen Pfad vorgibt, wie der steirische Treibhausgasausstoß bis 2040 auf annähernd Null absinken soll.