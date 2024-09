Die World Skills 2024 in Lyon gingen am Sonntag mit der Schlusszeremonie im Groupama-Stadion vor 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in ein fulminantes Finale. Für die 47 Teilnehmenden aus Österreich regnete es Medaillen: Neben dreimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze holten die „Young Professionals“ sensationelle 22 „Medallions for Excellence“, die für besonders gute Leistungen direkt nach den Podestplätzen vergeben werden.