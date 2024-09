„We love World Skills“: Mit diesem Sprechgesang heizte der Moderator den rund 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Groupama-Stadion in Lyon für die „Closing Ceremony“ der 47. Berufsweltmeisterschaften ordentlich ein. Die Skills-Fans schwenkten in kollektiver Euphorie und voller Stolz ihre bunten Fahnen und jubelten in ihren einzigartigen Trachten aus allen Teilen der Welt.