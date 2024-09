Die Hotelgruppe Jufa, die Hotels an über 60 Standorten betreibt, befindet sich in einem umfassenden Umstrukturierungs- und Restrukturierungsprozess. Im Zuge dessen werden in der Steiermark und Kärnten fünf Betriebe geschlossen. Derzeit sei eine „Neuaufstellung der Unternehmensgruppe“ im Gang, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, die der Kleinen Zeitung vorliegt. Laut Jufa-Geschäftsführer Gerhard Wendl sehe man sich „gezwungen, Betriebsschließungen vorzunehmen“. Dabei wolle man „die soziale und wirtschaftliche Verantwortung“ gegenüber derzeit 1400 Beschäftigten wahrnehmen.