Es war ein Schockmoment: Ende November 2023 schloss das „Jufa Hotel“ in Knappenberg aus wirtschaftlichen Gründen. Als Ursache nannte Jufa die geringe Anzahl an Buchungen. Im Hintergrund wurde aber auch Kritik laut, dass mangelndes Engagement zur Zusammenarbeit in der Region ein Mitgrund für die Schließung gewesen sein soll.