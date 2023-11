Die für Freitag angekündigte Schließung des Jufa-Hotels in Knappenberg wegen zu geringer Auslastung schlägt hohe Wellen. Das Tibetzentrum in unmittelbarer Nachbarschaft meldete sich am Montag zu Wort und spricht von einem „Rückschlag“ - dieser werfe, auch wegen der Schließungen mehrerer Gasthäuser und eines Lebensmittelgeschäftes - „Fragen bezüglich der Zukunft des Tibetzentrums“ auf.