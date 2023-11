Die Meldung, dass die in Graz beheimatete, mit mehr als 60 Hotels europaweit tätige Jugend- und Familiengästehauskette Jufa nach nur neun Jahren ihr Gästehaus in Knappenberg schließt, löste in der Gemeinde Hüttenberg Überraschung, Bedauern und Schock aus. Von einer „Katastrophe“ ist die Rede. Bereits am Freitag sollen Schluss sein.