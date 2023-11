„Die Schließung des JUFA-Hotels in Knappenberg wird einen Dominoeffekt in der Region auslösen“, so Walter Sabitzer, Obmann der WK-Bezirksstelle St. Veit. Nachdem bereits mehrere Gasthäuser und das lokale Lebensmittelgeschäft geschlossen haben, steht nach der bevorstehenden Schließung des JUFA-Hotels nun auch das Tibetzentrum vor dem Aus.

Verwundert zeigt sich der Bezirksstellenobmann, dass die Wirtschaftskammer nicht in die Überlegungen des JUFA-Hotels eingebunden war und ist überzeugt: „Gemeinsam mit der Politik ist eine Lösung möglich, um den Betrieb in der Region zu halten.“ Dies auch unter dem Aspekt, dass die Errichtung vom Land Kärnten finanziell großzügig gefördert wurde. Der Tourismus und die Gastronomie sind mit einer der wichtigsten Wirtschaftszweige und Arbeitgeber der Region, heißt es in einer Aussendung der St. Veiter Wirtschaftskammer: „Lösungen für die Herausforderungen der Lebens- und Wirtschaftsregion können nur gemeinsam gefunden werden. Wir stehen als Gesprächspartner bereit“, sagt Sabitzer.