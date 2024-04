Als Sportdirektor Martin Micheu von der Kündigung des Pachtvertrages für die Heimstätte von Aich/Dob erfuhr, konnte er es nicht fassen. Erst im letzten Jahr erhöhten die JUFA-Hotels, die auch Eigentümer der JUFA-Arena in Bleiburg sind, die Kosten um knapp 25 Prozent. Nur ein Jahr später wurde die Vereinbarung mit dem Bundesligisten erneut aufgehoben. „Dieses Vorgehen ist alles andere als korrekt, da spielen wir nicht mit“, ist Micheu sauer und prangert an: „Die JUFA hat sich in den letzten Jahren an keine Vereinbarung gehalten. Die Halle wurde beispielsweise wochenlang nicht geputzt, das Parkett ist kaputt und das Dach undicht. Außerdem kassierte die JUFA für die Errichtung der Halle ungefähr acht Millionen Euro aus der öffentlichen Hand und trotzdem wollen sie noch mehr. Wenn man so viel Förderung bereits erhalten hat, sollte es auch eine gewisse moralische Verpflichtung geben. Für uns ist jedenfalls jede Erhöhung ausgeschlossen.“