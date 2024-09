In dreieinhalb Monaten werden alle Handels- und Gastgewerbebetriebe, die Getränke in Einwegverpackungen verkaufen, einem Stresstest unterzogen: Am 1. Jänner 2025 startet das neue Einwegpfand-System für alle Kunststoff-Getränkeflaschen (PET) und Getränkedosen. Es wird erwartet, dass es einige Wochen dauern wird, bis die ersten dieser Artikel mit dem neuen Einweg-Symbol in den Regalen stehen. Verlangt und wieder ausgezahlt werden 25 Cent Pfand. In dem Übergangsjahr dürfen bis zum 31. Dezember Restbestände ohne Pfand verkauft werden.