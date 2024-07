Wer die Klagenfurter Schnellstraße entlangfährt, trifft gleich zweimal auf innovative Holzprodukte der Hasslacher Gruppe. Unweit der neuen, hölzernen Mautbrücke bleibt die Holz-Beton-Verbundbrücke bei St. Veit, die gemeinsam mit der Asfinag umgesetzt wurde, dem Auge verborgen. Gefertigt wurde das 21 Meter lange Holzbautragwerk aus Brettschichtholzelementen am Standort in Hermagor. „Als nachhaltiges Bauprodukt gewinnt Holz weiter an Bedeutung und wird als Werkstoff noch leistungsfähiger“, ist Christoph Kulterer, Eigentümer und CEO von Hasslacher.