Die Hasslacher-Gruppe beteiligt sich an einem Massivholzproduzenten in Kanada. Element5 mit Sitz in der Nähe von Toronto beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und erzeugt Brettsperrholz und Brettschichtholz für den Markt in Nordamerika. Damit unternimmt die Hasslacher-Gruppe einen weiteren strategischen Schritt in den nordamerikanischen Markt.