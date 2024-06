Knapp 300 Millionen Euro sollen über die BIK – Breitbandinitiative Kärnten - bis 2027 in den Glasfaserausbau in Kärnten investiert werden. Ein großer Brocken in kurzer Zeit. Die BIK verfolgt den Auftrag der Politik, möglichst viele Haushalte an schnelles Breitbandinternet anzuschließen. Konkret: Glasfasernetze dort zu errichten, wo der Markt keinen Bagger auffahren ließe, also in eher peripheren Regionen. Diesmal geht es um 56.000 Glasfaseranschlüsse in 40 Kärntner Gemeinden.