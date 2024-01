Ob Kurzurlaub am Meer oder Langstreckenreise durch Skandinavien – Busreisen sind bei den Kärntnerinnen und Kärntnern beliebt. „Gerade werden besonders die längeren Sommeraufenthalte gebucht. Der Frühbuchertrend wird stärker, auch weil wir uns als Veranstalter früher die Bettenkontingente in den Hotels sichern müssen“, schildert Marlene Bacher von Bacher Reisen. Im Familienunternehmen mit Sitz in Radenthein werden neben den 28 Linienbusfahrerinnen und -busfahrern auch 20 Reisebusfahrer beschäftigt, elf sind mit Minibussen unterwegs.