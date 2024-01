Sind es die guten Lohnabschlüsse, die zurückgehende Teuerung, der wegen der Zinsen nicht vollzogene Immobilienkauf? Die Reisenden sind heuer offenbar nicht aufzuhalten, wenn es nach den Buchungen bei Reiseunternehmerin Andrea Springer geht.

„Die Reiselust ist groß, die Stimmung gut. Der Urlaub als Erholungsfaktor hat weiterhin große Bedeutung für die Menschen“, sagt Springer, deren Reisebüro-Kette bis dato um 55 Prozent mehr Vorbuchungen verzeichnet als voriges Jahr um diese Zeit. „Früh zu buchen ist vielleicht der größte aktuelle Trend in der Branche“, so Springer. Und die Frühbucher buchen noch früher, manche sogar schon für 2025. Was man hat, hat man - obwohl die sich die Preisentwicklung laut Springer wieder stabilisiert hat.

Nebensaisonen beliebt

Die Springer-Reisebüro-Sparte wird das vergangene Geschäftsjahr (per 31. März) voraussichtlich mit 43 Millionen Euro Umsatz abschließen. Ein „Top-Jahr“ laut Springer, wenngleich es gegenüber 2019 (also vor Corona) ein Minus von rund vier Prozent bedeutet. Der Renner unter den Reise-Varianten 2023 waren die Herbstferien, überhaupt wurden Nebensaisonen überproportional zum Verreisen genützt.

Andrea Springer von Springer Reisen © Weichselbraun Helmuth

Den Umsatz kann das vor allem in Kärnten und der Steiermark tätige Familienunternehmen gut brauchen, „denn auch unsere Personalkosten steigen“. 101 Mitarbeiteinnen und Mitarbeiter beschäftigt Springer insgesamt.

„Verlässlicher Partner“

Auch als Reiseveranstalter und Griechenlandspezialist ist man gut in Fahrt. Das Programm der Springer Helios GmbH umfasst insgesamt 24 Inseln, die mit wöchentlichen Flügen ab Klagenfurt, Graz, Linz und Wien angesteuert bzw. angeboten werden. Von Klagenfurt und Graz aus fliegen Springer-Charter von 25. Mai bis 28. September samstags mit Avanti Air auf die griechische Insel Paros. Von dort aus werden Transfers nach Syros, Serifos und Naxos angeboten. „Wir schätzen Springer Reisen seit Jahren als verlässlichen Partner unseres Flughafens“, sagt Airport Klagenfurt-Geschäftsführer Maximilian Wildt. Der Paros-Flug ist ein Alleinstellungsmerkmal von Springer Reisen - kein einziger anderer internationaler Charter fliegt die Insel sonst an.

In Linz beginnt‘s

Ab Graz und Linz sind heuer Flüge auf die Sporaden-Insel Skiathos im Programm. Einen Skiathos-Flug ab Klagenfurt wird Springer heuer nicht anbieten. Grund dafür ist das hiesige Angebot des Mitbewerbers Ryanair (etwa nach Mallorca), das Kaufkraft bzw. Urlauber „absaugt“. Den oberösterreichischen Markt baut Springer neu auf und bearbeitet damit ein relevantes Einzugsgebiet. Ab Graz und bietet Springer heuer Eurowings-Flüge auf die Kykladeninsel Karpathos an.

Auch für Pfingsten, Fronleichnam, Ostern und Herbst wartet Springer wieder mit einem bunten Programm aus Charterflügen, Busreisen, Städtetrips, Ausflügen und Wellness- und Badeurlauben auf. „Luftsprünge unternehmen wir unter anderem nach Montenegro, das absolut im Aufstreben ist“, sagt Touristiker Christoph Waldhauser. „Im Herbst bieten wir mit der AUA Paris ab Klagenfurt über Wien an.“ Italien, Adria, Türkei, Kanaren, Ägypten, Jedermann, Mörbisch - alles im Springer-Programm 2024. „Und die Kreuzfahrten, speziell die Flusskreuzfahrten, erleben ein Revival. Sie werden nach dem Rückgang durch Corona wieder ganz stark gebucht.“